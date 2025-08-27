Житель Ишимбая оштрафован за незаконный отстрел лося

Мировой судья судебного участка №3 по Ишимбайскому району и Ишимбаю назначил 80 тыс. руб. штрафа 25-летнему местному жителюя, обвиняемому в незаконной охоте (п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2024 года подсудимый в лесу незаконно отстрелил взрослого лося, причинив государству ущерб в размере 80 тыс. руб.

Подсудимый признал вину. Ружье конфисковано в доход государства.

Майя Иванова