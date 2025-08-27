Производство золота на Урале у ЮГК снизилось на 35% за год

За шесть месяцев 2025 года производство золота ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) на Урале снизилось на 35% в сравнении с январем-июнем 2024-го. Объем выпуска составил 1,5 т против 2,3 т за аналогичный период прошлого года. Информация размещена на сайте ЮГК.

В компании сообщают, что всего за первое полугодие 2025-го производство золота увеличилось на 2%, с 5,4 т до 5,5 т. Заметный рост показал Сибирский хаб, где добыча металла выросла на 28%.

На Урале снижение производства может быть связано с приостановкой горных работ на карьерах в августе 2024 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», тогда Уральское управление Ростехнадзора запретило ЮГК добывать золота в течение 90 суток на месторождениях «Южный Курасан», «Березняковский», «Светлинский» и «Курасан». Причиной стало неправильное проведение горных работ. При проверке месторождений инспекторы выявили на карьерах «деформацию бортов, уступов и отвалов в виде оползней».