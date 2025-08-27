В Самарской области за семь месяцев погрузили более 1 млн тонн химикатов и соды

С января по июль этого года на станциях Новокуйбышевская и Химзаводская в Самарской области погрузили более 1 млн тонн химикатов и соды. Это на 14,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В июле объем погрузки составил более 152 тыс. тонн — на 18,6% больше, чем в июле 2024 года. Химикаты и сода со станций направлены в Ленинградскую и Вологодскую области для переработки на горно-обогатительных заводах.

Руфия Кутляева