В Ижевске ограничат движение троллейбусов по улице Пушкинской на два дня

По вечерам 27 и 28 августа, с 21:00 и до окончания движения, будет ограничен ход троллейбусов №1 и №7 по улице Пушкинской в Ижевске, сообщили в горадминистрации. Электротранспорт будет перенаправлен на улицу Удмуртскую из-за асфальтирования проезжей части.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Троллейбус №1 на время ограничений будет двигаться по маршруту: Центр — Советская — Удмуртская — Воткинское шоссе — Администрация Индустриального района — Дом печати (и обратно).

Троллейбус №7 направят по следующий схеме: Центр — Советская — Удмуртская — Дзержинского — Петрова — Труда (и обратно).