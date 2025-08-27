Экс-замглавы минпромторга Удмуртии Оксана Чепурина скончалась из-за болезни

26 августа от продолжительной болезни скончалась бывший заместитель министра промышленности и торговли Удмуртии Оксана Чепурина, сообщил в Telegram руководитель регионального ведомства Виктор Лашкарев.

Оксана Чепурина родилась в Ижевске 14 июня 1972 года. В промышленном секторе Удмуртии работала с 2013 года. Занимала должности начальника аналитического отдела, руководителя управления экономического развития минпромторга Удмуртии. Заместителем министра Оксана Чепурина являлась в течение пяти лет.

Церемония прощания состоится 28 августа в 13:00 в Ижевске, на улице Буммашевской, 7/3, в Похоронном доме «Вознесение».