Прокурором Новосибирска назначен Олег Желдак

На должность прокурора Новосибирска назначен Олег Желдак. Ранее он занимал пост начальника отдела прокуратуры региона. С весны 2025-го Олег Желдак был и. о. главы прокуратуры города, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, с января 2021 года, прокуратуру Новосибирска возглавлял Роман Сивак. В апреле этого года он подал заявление на отпуск с последующим выходом на пенсию.

Олег Желдак работает в правоохранительных органах с апреля 2010 года. Службу начал с помощника прокурора Коченевского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский юридический институт Томского государственного университета.

Александра Стрелкова