Грузинским НПО обрубили финансы

На этой неделе власти Грузии объявили об аресте счетов семи неправительственных организаций (НПО). Неудивительно, что в этот список попали наиболее критически настроенные по отношению к партии власти «Грузинская мечта» (ГМ) НПО, активно поддерживавшие противников закона об иноагентах и сами игнорирующие положения этого закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция протеста у здания парламента Грузии против решения властей отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, 1 декабря 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Акция протеста у здания парламента Грузии против решения властей отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз, 1 декабря 2024 года

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О решении суда арестовать счета семи наиболее активных и критически настроенных в отношении властей неправительственных организаций сообщил прокурор Лаша Котрикадзе. В этот список попали «Фонд гражданского общества», «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Институт развития свободы информации», «Защитники демократии», «Демократическая инициатива Грузии», а также две НПО по защите прав женщин — «Сапари» и «Центр социальной справедливости».

Тем самым Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры в рамках расследования многопланового уголовного дела «Об антигосударственном саботаже с отягчающими обстоятельствами, помощи иностранным организациям в проведении враждебной деятельности и мобилизации финансов с целью подрыва конституционного строя и устоев национальной безопасности».

Тучи над перечисленными НПО начали сгущаться в декабре прошлого года.

Тогда в нескольких городах Грузии прошли массовые акции протеста против приостановки переговоров с ЕС по членству страны в Евросоюзе. И, как заявил сейчас прокурор Котрикадзе, эти организации «призывали своих активистов к неповиновению законным требованиям правоохранительных органов», спровоцировав тем самым «перерастание демонстраций в насильственные акции». В частности, участники массовых беспорядков «попытались сжечь здание парламента», нанеся ему значительный урон, стреляли в полицейских петардами и бросали в них «коктейли Молотова».

Помощь НПО была не только идейной — как говорится в заявлении генпрокуратуры, там «покупали для участников беспорядков вещи, которые должны были им облегчить противоправные действия»: маски, защитные очки, шлемы и противогазы. Кроме того, следствие посчитало нарушением закона и то, что перечисленные НПО выплачивали штрафы за активистов, которые были впоследствии задержаны и оштрафованы по административному кодексу, и выдавали денежные компенсации семьям арестованных по уголовным статьям. Определенные суммы перечислялись также самим заключенным для приобретения в тюремном магазине необходимых вещей и питания.

НПО и оппозиционные партии бурно отреагировали на арест банковских счетов.

В частности, в фонде «Сапари» власти обвинили в «проведении репрессий российского стиля» и «попытке уничтожения гражданского общества Грузии путем подавления критической мысли и голосов». Грузинские власти «возродили в Грузии институт доносительства сталинского типа», заявил, в свою очередь, один из лидеров оппозиционной партии «Лело» Тазо Датунашвили, напомнив, что изначально уголовное дело об «антигосударственном саботаже» было возбуждено «на основе заявления в прокуратуру пророссийской партии “Нейтральная Грузия”».

Между тем если партию власти часто винят в пророссийском крене, то в самой ГМ местные НПО считают «иностранной агентурой». Комментируя арест счетов, генсек этой политической силы мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил, что местные НПО «делают лишь то, что им прикажут из-за рубежа их доноры» и в этом «нет ничего удивительного, поскольку все они иностранные агенты».

При этом, что, очевидно, особо задевает власти, самые влиятельные грузинские НПО так и не зарегистрировались в качестве «иноагентов», несмотря на категорическое требование закона.

Закон «О регистрации иностранных агентов», вступивший в силу в начале лета, требует от любых юридических и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, регистрации в реестре Министерства юстиции в качестве «агентов иностранного принципала». В противном случае по тому же закону, а также согласно поправками к уголовному кодексу руководителям НПО грозит до пяти лет лишения свободы, а организациям запрет. При этом власти ссылаются на то, что грузинский закон является дословным переводом американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act), которым в США предусмотрена та же санкция за отказ от регистрации — до пяти лет тюремного заключения.

На днях правительственное антикоррупционное бюро под руководством Раждена Купрашвили направило руководителям ведущих НПО письмо, предупредив: если в ближайшее время они не зарегистрируются в качестве «иноагентов», против них будет возбуждено уголовное дело за нарушение закона «О регистрации иностранных агентов». Но пока большинство грузинских организаций настроены продолжать сопротивление, дружно заявляя, что считают термин «иностранный агент» для себя «позорным», а потому не будут регистрироваться в этом качестве.

Грузинские власти пытаются установить контроль над гражданским сектором страны с весны 2022 года, когда вслед за отказом ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС те же НПО организовали в центре Тбилиси многотысячный митинг, сформировали на нем «временное правительство Грузии» в своем лице и предъявили правительству ГМ требование немедленно сложить полномочия. С тех пор в стране то и дело продолжались бурные протесты — то против закона (который оппозиционеры называют «русским», поскольку он «больше похож на российское законодательство против НПО, чем на американский закон FARA»), то из-за итогов парламентских выборов, которые оппозиция не признала, то в связи с заявлением премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о заморозке процесса открытия переговоров о вступлении в ЕС.

Георгий Двали, Тбилиси