В Абхазии в ДТП пострадали 22 туриста из России

В Гагрском районе Абхазии произошла авария, в которой пострадали 22 российских туриста. Четверым потребовалась госпитализация — у них переломы и ушибы. Среди пострадавших есть дети, сообщил ТАСС начальник управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба. Жизням туристов ничего не угрожает, добавила главврач Гагрской районной больницы Индира Арсалия.

ДТП произошло накануне вечером. В микроавтобус с туристами въехал ВАЗ-2107 — по предварительным данным ГАИ, водитель «Жигулей» не соблюдал дистанцию при повороте. Оба водителя были трезвыми, уточнили в ведомстве.