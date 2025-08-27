В Металлургическом районе Челябинска отключат воду в 229 домах

В южной части Металлургического района Челябинска для ремонта сетей в 229 жилых домах отключат горячую воду на неделю, сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

Специалисты будут монтировать предохранительные устройства от Челябинской ТЭЦ-3 до головных устройств тепломагистралей №1 и 2 для выполнения предписания Уральского управления Ростехнадзора и годового плана ремонтов. Под ограничения попадут дома на улицах 50-летия ВЛКСМ, Аральской, Кавказской, Комаровского, Калмыкова, Черкасской, шоссе Металлургов, на улицах Аносова, Прокатной, Андижанской, Дегтярева, Жукова, Саянской, Большевистской, Винницкой, Молодежной, Пекинской, Сталеваров, Хлебозаводской, Электростальской, Мартеновской, Доменной, Часовой, Пожарского.

Кроме того, отключат горячую воду в 16 детских садах и в 19 учебных заведениях в Металлургическом районе. Среди лечебных учреждений без горячей воды также останутся городская больница №6, детская больница №9, станция скорой медицинской помощи №3, челябинский противотуберкулезный диспансер, областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, клиника Южно-Уральского государственного медицинского университета и в профилакторий «Сфера».

Виталина Ярховска