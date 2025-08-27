Поставки грузинских вин в Россию резко сократились

С января по август 2025 года Грузия экспортировала в РФ 32 716 тонн вина стоимостью $89,61 млн. Об этом сообщает правительственное агентство Geostat. В первой половине 2024 года Грузия поставила в РФ 40 826 тонн вина стоимостью $111,1 млн.

С начала 2025 года Грузия экспортировала 49,5 тыс. тонн вина на общую сумму $144,8 млн. Об этом сообщает правительственное агентство Geostat.

На втором месте Польша — 4142 тонны ($10,07 млн), на третьем Украина — 2609 тонн ($7,23 млн).

В 2024 году Грузия экспортировала 60,3 тыс. тонн вина стоимостью $173,7 млн. Сокращение объема практически полностью обеспечено падением поставок в Россию, уточняют в Geostat. Динамика может быть связана с резким увеличением в РФ акцизов на вино.

Георгий Двали, Тбилиси