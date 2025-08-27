Мерц: Россия еще долго будет оставаться самой большой угрозой для Европы
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию самой большой угрозой безопасности для Европы. По его словам, РФ останется ей еще на долгое время. Об этом канцлер сказал на пресс-конференции в Берлине, передает Deutsche Welle (объявлена в РФ иноагентом).
Фото: Christian Mang / Reuters
Пресс-конференция была посвящена утверждению немецким кабмином новой модели военной службы в Германии. Господин Мерц заявил о своей уверенности в том, что Германия достигнет увеличения численности военнослужащих со 180 тыс. до 260 тыс. человек к началу 2030-х годов. Расширение планируется в рамках модернизации модели военной службы.
Сегодня правительство Германии приняло соответствующий законопроект в стране, об этом сообщило агентство DPA. В соответствии с инициативой предлагается создать в Германии добровольную службу по шведской модели.