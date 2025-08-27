Вступил в силу приговор организатору финансовой пирамиды «Стандарт премьер»

Краснодарский краевой суд признал законным приговор Марине Кузнецовой, экс-директору ООО «Стандарт премьер» и ООО «УК "Орион"». Она осуждена за создание преступного сообщества и особо крупное мошенничество.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что коллегия по уголовным делам крайсуда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу осужденной Кузнецовой, которая приговорена к шести годам колонии.

Офисы инвестиционных компаний «Стандарт премьер» и «УК "Орион"» появились в Москве и Краснодаре в 2020 году. Гражданам предлагали размещать средства под выплату дохода от 8% до 27% годовых якобы за счет высокодоходной инвестиционной деятельности. На самом деле компании действовали по принципу пирамиды, выплачивая якобы прибыль старым вкладчикам за счет средств новых клиентов.

Противоправную деятельность Марины Кузнецовой и ее сообщников выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе следствия было установлено, что организаторам пирамиды, действовавшей под видом ООО «Стандарт премьер» и ООО «УК "Орион"», удалось похитить средства более чем на 25 млн руб. Потерпевшими по делу признаны более 100 человек.

Анна Перова, Краснодар