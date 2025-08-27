Советника главы Самары повысили до руководителя департамента финансов

С 26 августа Вячеслав Шабайкин назначен заместителем главы Самары и руководителем департамента финансов. Об этом сообщает муниципальная администрация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Шабайкин имеет высшее образование, включая диплом с отличием Московского государственного технического университета имени Баумана по ракетостроению. Также он окончил Сибирский федеральный Университет в Красноярске по специальности «Финансы и кредит» и Высшую школу экономики по программе «Мастер делового администрирования» (МВА).

Вячеслав Шабайкин начал карьеру в банковской сфере в 1994 году и сначала трудился в Красноярском банке Сбербанка РФ. С 2001 по 2006 годы он занимал должности первого заместителя председателя и председателя правления Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ. Затем он работал в ОАО АКБ «Росбанк» и ОАО АКБ «Международный финансовый клуб». С июля 2025 года Вячеслав Шабайкин был советником главы Самары.

Чиновник отмечен премиями и знаками отличия, включая звание «Финансист года» и Национальную отраслевую премию «За укрепление безопасности России». Он также получил памятный знак главы Красноярска и почетную грамоту губернатора Красноярского края.

До последнего времени департамент финансов администрации Самары возглавляла Оксана Данилова. Она стала замом руководителя этого же департамента.

Георгий Портнов