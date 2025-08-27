В Челябинске спрос на квартиры в новостройках увеличился за год на 55%

В июле текущего года спрос на недвижимость в новостройках в Челябинске вырос на 55% к июлю 2024-го. Предложение на рынке новостроек за этот же период увеличилось на 58%. Об этом сообщается в исследовании «Авито Недвижимости».

В июле средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Челябинске составила 148 тыс. руб. За год предложение среди однокомнатных квартир выросло на 69%, двухкомнатных — на 83%, трехкомнатных — на 72%.

Интерес челябинцев к однокомнатному жилью за год увеличился на 103%, двухкомнатному — на 64%, трехкомнатному — на 41%, к студиям — на 17%. Кроме того, в июле по сравнению с июнем спрос жителей Челябинска на первичную недвижимость вырос на 25%.

«Со стартом снижения ключевой ставки ЦБ РФ на рынке жилой недвижимости наблюдается оживление. С одной стороны, снижается доходность депозитов, поэтому часть россиян решает инвестировать в недвижимость. С другой, граждане, которые не подходят под условия льготных программ, возобновили поиски первичного жилья для будущей покупки с привлечением рыночного кредита»,— отметил управляющий директор направления первичного жилья «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.