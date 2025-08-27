Абоненты оператора Yota теперь могут делиться своим тарифным планом с друзьями и близкими. Новый сервис позволяет передать тариф другому человеку с сохранением всех условий, в том числе абонентской платы. Схема работает и с архивными тарифами. Чтобы воспользоваться услугой, нужно сгенерировать промокод в мобильном приложении или в личном кабинете, а затем передать его другу через любой мессенджер. Тот оформляет новую SIM-карту в салоне Yota или переходит к оператору с сохранением номера. Один человек может создать копию тарифа до пяти раз.

ФАС обвинила Шереметьево в создании монополии. По данным службы, в аэропорту доминирующее положение на нырке розничной торговли продовольственными товарами занимает компания «Мир Вендинга». По результатам проверки обнаружено необоснованное повышение цен на продукцию в вендинговых автоматах. Аналогичные претензии у ФАС возникли к аэропорту Сургута.

АвтоВАЗ со следующего года начнет выпускать машины в Киргизии. В течение 10 лет концерн хочет перейти от курпноузловой сборки к производству полного цикла. Объем инвестиций составит около 30 миллионов. Бишкек при этом рассчитывают на господдержку из России, пишут «Ведомости».