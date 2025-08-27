Bloomberg: Си Цзиньпин проводит крупнейшую чистку рядов армии со времен Мао

Лидер Китая Си Цзиньпин отстранил от должности почти пятую часть генералов, которых лично назначил за время руководства страной. Часть из них находится под следствием, другие — в какой-то момент просто перестали появляться на публике. Об этом сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jorge Silva / File photo / Reuters Фото: Jorge Silva / File photo / Reuters

Такой массовой чистки высшего военного состава в Китае не было со времен Мао Цзэдуна, отмечает агентство. Для сравнения, за время правления Ху Цзиньтао и Цзян Цзэминя не было проведено ни одного расследования в отношении высших чинов Народно-освободительной армии Китая.

После анализа сюжетов китайского телевидения, парламентских бюллетеней и других открытых источников выяснилось, что за 13 лет правления Китаем господин Си отстранил от должности 17,7% генералов, которых сам же продвигал по карьерной лестнице. При этом почти все эти случаи пришлись на третий срок Си Цзиньпина, то есть после октября 2022 года, уточняет Bloomberg.

Более того, в результате действий в Центральном военном совете Китая (высший военный орган страны) осталось всего четыре члена. Это минимум за все время после правления Мао, отмечает агентство. Когда Си Цзиньпин только пришел к власти, их было семь.

Кирилл Сарханянц