Mitsubishi Motors на 50% снизила прогноз по годовой прибыли

27 августа японский автопроизводитель Mitsubishi Motors сообщил о снижении на 50% прогноза по собственной операционной прибыли на этот финансовый год. По чистой прибыли прогноз снижен на 76%. Компания объяснила ухудшение показателей негативным воздействием повышенных импортных пошлин США, а также ростом издержек.

Mitsubishi Motors отмечает, что ожидает снижения продаж в Северной Америке на 13%, в Австралии — на 8%, в Европе — на 4%. При этом компания полагает, что в ряде регионов ее продажи по итогам года все-таки вырастут — в Японии на 10%, в Китае — на 8%, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке — на 9%.

После выхода нового прогноза по прибыли и продажам акции Mitsubishi Motors подешевели на 2%.

Евгений Хвостик