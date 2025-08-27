Песков: миротворческие усилия Трампа могут помочь завершить конфликт на Украине

Россия по-прежнему настаивает на урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, однако для этого требуются усилия и со стороны Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, необходима взаимность со стороны Украины»,— пояснил он.

Дмитрий Песков подчеркнул, что руководители переговорных групп России и Украины продолжают поддерживать контакт, однако точных сроков новых встреч пока нет. Важную роль в диалоге, по его словам, играют посреднические усилия президента США Дональда Трампа. «Эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании»,— заявил пресс-секретарь Кремля.