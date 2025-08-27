Роскомнадзор направил в суд протокол в отношении Telegram

В Арбитражный суд Москвы поступил протокол Роскомнадзора (РКН), составленный в отношении Telegram. РКН обвиняет мессенджер в нарушениях при работе с личными данными, говорится в материалах дела.

Telegram, по версии РКН, не исполнил требования об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении. По ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ нарушителю в первый раз грозит штраф до 90 тыс. руб., если правонарушение было допущено повторно — 500 тыс. руб. Подробности о предполагаемом нарушении в карточке дела не приводятся. Заседание состоится 15 октября.