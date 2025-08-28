Нижегородский ювелирный рынок достиг 3,4 млрд рублей в первом полугодии

Около 3,42 млрд руб. потратили жители Нижегородской области на ювелирные украшения в первом полугодии 2025 года. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали аналитики Sokolov. Средний чек в регионе увеличился на 15%, до 9,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В России в целом оборот ювелирных украшений в январе-июне составил 220,5 млрд руб. (+11% за год). Положительная динамика объясняется увеличением продаж через маркетплейсы, их доля в общем объеме рынка достигла 13%, отметила руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова.

«Традиционный для ювелирного сектора драйвер — учетная цена ЦБ РФ на золото — с июля прошлого года выросла на 26%, что отразилось на среднерозничных ценах и среднем чеке»,— добавила госпожа Колпакова.

Расчеты аналитиков Sokolov основываются на данных «Сбер Аналитики», АКИТ, Росстата и собственных исследованиях.

Елена Ковалева