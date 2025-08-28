Разность непослушания
В Арле проходит крупнейший в мире фестиваль фотографии
Во французском Арле продолжается традиционный ежегодный фестиваль фотографии «Встречи в Арле» — самый известный и большой мировой форум фотоискусства. В этом году его тема определена кураторами как «Непослушные изображения». По десяткам разбросанных по всему городу выставок прошлась Эсфирь Штейнбок.
Художница Диана Маркосян рассказывает личную историю: в 90-х мать увезла ее, маленькую, из Москвы в Штаты, начисто «вырезав» отца Дианы из их жизни, в том числе на фотографиях
Фото: Diana Markosian
Как объясняют авторы программы, заявленная в девизе смотра «непослушность» — протест против разного рода манипуляций, которые определяют сегодняшнее состояние мира. Впрочем, набор экспозиций показал, что фотография, как и любое другое искусство, сохраняет в наши дни способность быть не только строптивой, честной и искренней, но и послушной общей «повестке дня». И, конечно, не должна забывать о коммерческом успехе — едва ли не самой посещаемой в этом году стала выставка «Ив Сен-Лоран в фотографии»: обзор снимков едва ли не самого фотогеничного модельера в течение всей его карьеры и заодно, конечно, фотолетопись мира моды. Не меньшей популярностью пользуется в Арле экспозиция «Синдром Стендаля» живого классика современной фотографии американки Нан Голдин. Она получила важный фестивальный приз «Женщины в движении», к вручению которого приурочила специальное мероприятие: Голдин и модный французский писатель-активист Эдуар Луи устроили публичный диалог в форме обмена фото, темой которого была ситуация в Газе, дежурная забота всех деятелей искусства «левой» ориентации.
Главный же приз жюри «Встреч в Арле» получил Октавио Агилар. Он воспроизвел в изображениях историю героев мифологического эпоса, о которых рассказывала ему его бабушка. Вряд ли жюри впечатлилось самими фольклорными образами, пусть и весьма красочными и для европейцев экзотическими. Наверняка гораздо важнее для судей стало то, что речь идет об общине коренных народов Мексики и о борьбе за свою идентичность в стремящемся к стандартизации глобальном мире. В этом же контексте можно трактовать и приглашение в качестве главной-страны-гостя Австралии — из всего многообразия тем, которые может предложить остров-континент, акцент был сделан на судьбе аборигенов. В фокусе внимания оказалась также Бразилия, но, к счастью, нашлось, чем удивить зрителей и помимо социально обостренной репортажности: отлично сделана и выставка о бразильском модернизме, и остроумная фантазия о так называемой лобстерной войне 1961 года между Францией и Бразилией, в результате которой образ омара стал основой мифологического сюжета о национальной памяти.
На этом фоне особенно выигрышно смотрятся личные, авторские ретроспективы. Например, обзор работ итальянской журналистки и фотографа Летиции Баттальи. Она прославилась прежде всего своей хроникой жизни родного Палермо 70-х — начала 80-х годов. Это было время борьбы государства с мафией, поэтому жанровые черно-белые картинки из обыденной жизни столицы Сицилии — колоритные старухи, играющие дети и подростки или страстные влюбленные — перемешаны со свидетельствами убийств, на места которых Батталья приезжала по долгу службы одной из первых, а также похорон и народных волнений. Наверное, поэтому кровавые разборки и их последствия в работах журналистки выглядят не только социальной проблемой, но и какой-то неотъемлемой частью особого уклада жизни под южным солнцем, свидетельством дикости человеческой природы, просто какой-то вулканической активности. Летиция Батталья много путешествовала, была и в Советском Союзе, где тоже снимала кровь — но не смерти, а рождения, прихода человека в этот красивый и страшный мир. Ее фото из советского роддома — пример того, что фотоискусство иногда сильнее любого другого.
На нынешнем фестивале фотографии представлено много личных историй. Некоторые из проектов выходят далеко за обычные рамки «фотовыставки» — это уже театрализованные инсталляции. Как, например, сильно впечатливший многих «Отец» американской художницы советского происхождения Дианы Маркосян. В середине 90-х годов мать увезла ее, девочку из Москвы, в Штаты, не просто порвав со своим мужем, ее отцом, но начисто «вырезав» его из жизни — буквально даже отрезала его от семейных фотографий. На следующий день брошенный мужчина вернулся домой, обнаружил пропажу семьи — и потом пятнадцать лет писал письма в разные учреждения, газеты, посольства, надеясь найти своих детей. Через полтора десятилетия они наконец нашлись — и Диана приехала к папе в Ереван. На выставке есть и семейные фотографии, и видео с интерьерами бедной квартиры, в которой жил человек, занятый только одним-единственным делом, и его спокойный, грустный видеорассказ, и письма-запросы на русском, армянском и английском, и ответы на них, содержание большинства которых сводилось к бюрократическому «ничем помочь не можем». И еще выгородка квартиры со столиком, над которым висит почтовый ящик и на котором стоит настольная лампа и разложены конверты для бесконечных писем. И еще кадры долгожданной вроде бы встречи папы с дочкой. И просто зимние пейзажи, пустые и безысходные, потому что история все-таки лишена хеппи-энда — встретившись, папа и дочка понимают, что через долгие пятнадцать лет невозможно просто взять и «перелететь» будто через океан, что травма вынужденного отчуждения не лечится даже радостью обретения и возвращения. Простая и сильная работа Дианы Маркосян — о пустоте, которую ничем не заполнить и от которой не избавиться. И, конечно, о той цене, которую приходится заплатить за якобы вдохновляющую перемену участи.