Дофамин получают из микродрам

Американский рынок захватывают вертикальные мини-сериалы для смартфонов. Речь идет о коротких роликах с закрученным сюжетом, снятых специально для быстрого просмотра с телефона. Часто это адаптации китайских или корейских дорам. Но бывают и самостоятельные истории, суть которых отражена в эпатажных названиях. Стриминговые платформы, которые выпускают такие короткие драмы, уже обгоняют классические онлайн-кинотеатры по числу пользователей, пишет издание The Washington Post. Сколько компании зарабатывают на таком тренде? Тему продолжит Анжела Гаплевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сериалы с названиями «Нашла бездомного мужа-миллиардера на Рождество» или «Тайная суррогатная мать короля мафии» и «Беременна от папы-профессора моей бывшей» на американских площадках смотрят сотни тысяч человек. Их сюжеты полностью дублируют нейминг. Зрителей не волнует плохая актерская игра или клишированные персонажи, но привлекает быстрый монтаж и накал страстей. В минутном ролике умещается по три плот-твиста.

Новые мыльные оперы в вертикальном формате TikTok для тех, кто хочет «разгрузить мозг» после рабочего дня, приносят приложениям до $15 млн. Продакшн стоит от $100 тыс. до $250 тыс., это в четыре раза дешевле производства полноформатного эпизода для ТВ. А аудитория стремительно нарастает: с момента запуска в прошлом году некоторые проекты смогли привлечь 20 млн ежемесячных пользователей. С популярностью Shorts и Reels появление такого контента было вопросом времени, считает кинокритик Ольга Корф: «Аудитория, пожалуй, даже и сериалы уже не может воспринимать. Для зрителей это уже слишком долгий контент. Зумеры и поколение альфа привыкли к формату думскроллинга, когда они могут получить информацию о какой-то истории за три минуты».

Как говорят профессиональные актеры в беседах с журналистами, около половины объявлений на сайтах по кастингу сегодня — это роли в вертикальных драмах. Эксперты полагают, что новый виток развития запустят сами стриминги, которые будут снимать более качественные сюжеты. Российской публике это тоже будет интересно, но развиться тренд пока не успел, считает главный редактор издания Cinemaplex Рифат Фазлыев: «Это действительно может быть отдельным направлением. Но все зависит от социальных сетей и от площадок, которые транслируют такой контент. В России блокируют сейчас различные социальные сети, мессенджеры и так далее. Подобный шаг может затормозить развитие направления, и мы, собственно, упустим возможность быть одними их первых».

Определенные шаги в эту сторону впрочем компании уже принимают, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Максим Острый: «Вспоминается соглашение о сотрудничестве между МТС Медиа и Scroll Studios, например, планируют как раз-таки создавать микродрамы. Но здесь возникает уже сложность с тем, чтобы этот контент, который будут производить корпорации, стал интересным этой молодежной аудитории, чтобы он был для нее органичен».

За быстрый дофамин американские зрители уже готовы платить больше, чем за подписку на Netflix, отмечают СМИ. Создателям классического контента приходится выбирать: мириться с тем, что их будут смотреть параллельно с чем-то еще, или самим переходить на экраны телефонов. Эксперты делают неутешительные выводы: вертикальный контент скоро станет еще более востребованным. Хотим мы того или нет.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская