В Кургане в День города закроют часть улиц

Для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 30 августа ряд улиц Кургана закроют для движения, а общественный транспорт временно изменит маршруты, сообщает пресс-служба мэрии.

С 7:00 до 23:00 нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от улицы Ленина до улицы Томина; улице Пушкина от улицы Ленина до улицы Комсомольской; улице Комсомольской от улицы Пушкина до улицы Гоголя; улице Володарского на участке от улицы Гоголя до улицы Карла Маркса; улице Ленина на участке от улицы Коли Мяготина до улицы Карла Маркса.

В это время изменятся маршруты автобусов. Они будут следовать по следующим улицам:

маршрут №57 — через улицы Гоголя, Пролетарскую, Карла Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

маршрут №91 — через улицы карла Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту;

Маршруты №51, №54 — через улицы Пролетарскую, Карла Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту;

маршрут №24 — через улицы Куйбышева, Пролетарскую, Карла Маркса, Савельева, Коли Мяготина, Ленина и далее по маршруту;

Маршрут №45 — через улицы Ленина, Карла Маркса, Томина, Гоголя и далее по маршруту;

Маршрут №11 — через улицы Пролетарскую, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Красина и далее по маршруту;

Маршрут №16 — через улицы Пролетарскую, Гоголя, Савельева, Коли Мяготина, Ленина и далее по маршруту;

Маршрут №92 — через улицы Савельева, Коли Мяготина, Красина и далее по маршруту.

На некоторых участках дорог запретят остановку и стоянку машин с 20:00 29 августа до 23:00 30 августа: на парковке у кинотеатра «Россия», напротив драмтеатра, на автомобильном проезде у зданий по улице Гоголя, дома №55 и №55А и на улице Комсомольской у домов №38 и №38А (со стороны здания администрации), а также на улице Володарского от улицы Гоголя до улицы Карла Маркса. Кроме того, с 6:00 до 23:00 30 августа нельзя останавливаться и стоять на парковке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха, а до 20:00 — на парковке за зданием «Курганского театрально-концертного объединения» со стороны улицы Пичугина.

Виталина Ярховска