Цены на электроэнергию в Британии вырастут на 2%

Как сообщает агентство Reuters, уже в октябре миллионы жителей Великобритании пострадают от роста цен на электроэнергию. Местный регулятор Ofgem повысил октябрьский потолок цен для производителей на 2%, что, скорее всего, приведет к аналогичному подорожанию конечных расценок для потребителей. Ofgem пояснил, что повышение потолка цен вызвано ростом расходов на обслуживание сетей.

Агентство отмечает, что цены на электроэнергию в Великобритании снизились после пика в 2023 году. Но они остаются выше, чем летом 2021 года, еще до того как военный конфликт на Украине в начале следующего года привел к росту цен на электроэнергию во всей Европе. В июне британское правительство уже заявило, что в текущем году дополнительно 2,7 млн домохозяйств с низким уровнем дохода получат субсидии на оплату электроэнергии. Впервые такие субсидии были введены еще в 2011 году. В нынешнем году субсидию £150 получат около 6 млн домохозяйств.

Евгений Хвостик