Нам цифра строить помогает

Технологии ИИ медленно, но верно проникают в строительную сферу страны. Если в 2021 году их использовали только 3% компаний, то в 2024 году эта цифра выросла до 36%, а в ближайшие три года должна увеличиться еще на 21%. Причинами такого постепенного внедрения эксперты называют не только высокие финансовые затраты, но и консерватизм отрасли, опасения по поводу сбоев в работе новых систем, а также необходимость в формировании четкой стратегии цифровой трансформации. Не все компании готовы к таким масштабным инвестициям и перестройке рабочих процессов.

Строительная отрасль России постепенно осваивает технологии искусственного интеллекта (ИИ). Согласно отчету Национального центра развития ИИ, по итогам 2024 года 36% компаний внедрили ИИ в свою работу. Несмотря на то, что это не самые высокие показатели по сравнению с другими отраслями, для сферы это существенный прогресс: за три года количество компаний, использующих ИИ, выросло более чем в десять раз (с 3% в 2021 году).

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, технологии информационного моделирования используют 30% застройщиков в стране: из них 80% — для проектирования сооружения, 18% — для строительства, 2% — для предпроектных работ.

Из отчета Национального центра развития ИИ следует, что к 2028 году еще 21% компаний планируют внедрять ИИ в своей работе. ДОМ.РФ оценивает экономический эффект от применения ИИ в строительстве более чем в 1 трлн руб.

ИИ не только автоматизирует рутинные процессы, но и открывает новые возможности для повышения эффективности и снижения затрат. «ИИ способен ускорить проектирование, улучшить управление строительством и оптимизировать использование ресурсов, что в конечном итоге приводит к снижению затрат. Кроме того, технологии ИИ помогают анализировать данные и предсказывать потенциальные проблемы, что снижает вероятность ошибок и повышает качество выполняемых работ», — говорит IT-директор компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Денис Агашков.

С ним согласен серийный FinTech and DeFi предприниматель, разработчик и аналитик WEB3Bureau Александр Вайс. Он считает, что включение ИИ-технологий помогает застройщикам детально и точно следить за ходом строительных работ с помощью дронов, сокращать издержки в несколько раз за счет времени и ресурсов, которые экономят роботы.

«Сегодня ИИ может полностью делегировать задачи, связанные с автоматизацией проектирования, контролем качества и обработкой документации. Однако задачи, требующие творческого подхода или принятия стратегических решений, управление командами, взаимодействие с клиентами пока не могут быть полностью делегированы ИИ», — подытоживает основатель компании NETRACK, оператор комплексных решений в области ЦОД Алексей Рубаков.

Он отмечает, что уже сейчас роботы используются в строительстве для таких задач, как контроль качества, демонтаж и строительные работы, требующие высокой точности и безопасности. Примерами могут служить роботы для 3D-печати или автономные системы для мониторинга строительных площадок.

В ряде СМИ ранее сообщалось, что крупные федеральные застройщики в тестовом режиме уже используют на своих стройках роботов. Например, ГК «Самолет» запускала на свои стройки робособак, которые выполняют функции контроля и мониторинга, а на объектах компаний «Галс-Девелопмент» используются демонтажные роботы, роботизированные комплексы чистовой отделки, системы роботизированного мониторинга строительства и так далее.

Медленно, но …

Назвать точный процент строительных компаний из Башкирии, которые уже внедрили в свою работу технологии ИИ, сложно. В региональном минстрое назвать эту цифру затруднились, но отметили, что «ими пользуются практически все». «В основном такие технологии компании используются в рамках использования нейросетей, таких как DeepSeek, Qwen или ChatGPT. Они нужны для того, чтобы подготовить информацию, найти краткий обзор, подготовить презентацию», — добавили в пресс-службе.

Большинство региональных девелоперов, которые были опрошены «Ъ-ДС», отказались комментировать этот вопрос. Другие участники строительного рынка отметили, что бюджеты региональных застройщиков скромные, поэтому они пока не могут себе позволить большие инвестиции в развитие ИИ. «Крупные игроки рынка могут содержать IT-отдел, насчитывающий до 700 человек и профинансировать разработку проектов в размере 4-5 млрд руб. Региональные застройщики выделяют на разработку собственных IT-решений очень маленькие суммы, поэтому ни о каких роботах пока речи в ближайшие годы быть не может», — рассказал руководитель отдела маркетинга и архитектуры «План А» Иван Зорин.

В то же время, по словам эксперта, технологии ИИ «медленно, но верно» проникают в строительную отрасль Башкирии. Так, местные строительные компании используют технологии в различных областях: от автоматизации службы поддержки клиентов до моделирования и визуализации архитектурных проектов. «Архитекторы и креативщики применяют ИИ для создания трехмерных моделей, а визуализаторы — для повышения реалистичности этих моделей с помощью нейронных сетей, доводя до ума готовые решения для презентации на сайтах», — подытожил эксперт.

Технологии ИИ внедряются и на государственном уровне. Как сообщили «Ъ-ДС» в региональном минстрое, инструменты передовых технологий стали использоваться в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Башкирии с 2019 года. В программе собрана информация о градостроительной отрасли республики: документация территориального планирования, градостроительного зонирования и по планировке территории. «К примеру, пользователь, работающий в системе, задает вопрос и получает сразу от ИИ ответ. Ждать техподдержку ему не надо. В этом случае передовые технологии заменяют сотрудников», — отметили в пресс-службе минстроя республики.

В ведомстве отметили, что использование ИИ позволяет получать оперативные консультации по услугам строительного комплекса, упрощая взаимодействие с системой. Новшеством успели воспользоваться свыше 1,5 тыс. пользователей.

«Внедрение ИИ в ГИСОГД способствует повышению прозрачности и доступности процессов в градостроительной отрасли, укрепляя позиции системы как ключевого инструмента управления развитием территорий региона», — утверждали в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что в планах — дальнейшее развитие функционала системы с использованием технологий ИИ, что «откроет новые возможности для участников градостроительной деятельности».

«Планируется внедрить технологию при анализе территории. В будущем система будет моделировать и анализировать сценарий застройки территории. Это позволит сократить градостроительные ошибки. Эти ошибки, как правило, очень дорогие, поэтому на этапе моделирования сможем просчитать любой сценарий и не совершать ошибок при строительстве», — сообщили в минстрое, добавив, что денег не развитие ИИ пока потрачено не было.

Уточнить стоимость вложений в ведомстве затруднились, отметив что «во внедрении ИИ немаловажную роль играет стоимость оборудования». Представитель минстроя также сообщил «Ъ-ДС», что санкции не повлияли на развитие технологий, так как они уже изучены и внедрены.

Проблема есть, решение найдется

Строительные компании, планирующие внедрять в свою работу технологии ИИ, сталкиваются со множеством проблем, в том числе с высокой стоимостью разработок, существенными первоначальными затратами на внедрение технологий ИИ, дефицитом квалифицированных кадров, поэтому многие компании предпочитают работать «по старинке» вместо инвестиций в будущее.

«Уникальность каждого строительного проекта и высокая стоимость специализированного оборудования затрудняют широкое применение ИИ, делая его доступным преимущественно для крупных компаний», — говорит генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский.

«Цена — причина, по которой более 50% застройщиков думают, внедрять или не внедрять ИИ в бизнес, так как приобретение дорогостоящих роботов не всем по карману. Другая причина — кадры. Для обслуживания и управления, например, дроном нужен обученный человек, а найти его не всегда удается»,— говорит Александр Вайс. По его оценкам, приобретение ИИ для стройплощадки обходится примерно в 300 тыс. руб. за робота-штукатура и 50 тыс. руб. — за качественный квадрокоптер. Дороже всего стоит робот-строитель: 179 млн руб.».

Денис Агашков отмечает, что еще одной важной проблемой является недостаток знаний и опыта в этой области. «Опасения связаны с непониманием процессов, происходящих «под капотом» самих моделей. Также сказываются факторы отсутствия квалифицированных специалистов в области разработки и базы отечественных технологий нейросетей (машинного обучения) и непосредственно семантических моделей. Еще одна причина — сопротивление изменениям, особенно в тех компаниях, где традиционные методы работы укоренились. Кроме того, высокие первоначальные инвестиции в новые технологии могут отпугивать компании, особенно если они не уверены в быстрой окупаемости таких вложений», — считает эксперт.

Алексей Рубаков добавляет к этому списку недостаточную инфраструктуру и отсутствие масштабных хранилищ данных, необходимых для эффективной работы ИИ-моделей. «Для ИИ-моделирования требуются большие объемы качественных данных, но в России их недостаточно. Также существует проблема разрозненности данных, а сами компании дублируют разработки вместо того, чтобы объединять усилия», — говорит господин Рубаков.

Эксперт также обращает внимание на то, что сложным является вопрос с роботизацией. «Строительство требует повышенных мер безопасности, в том числе при работе с робототехникой». Поэтому для внедрения роботов и ИИ требуется разработка и апробация специальных протоколов безопасности для работы с ними»,— подытожил Алексей Рубаков.

Мария Булаева