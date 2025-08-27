Суды в двух регионах обязали дропперов вернуть деньги уфимке

Советский районный суд Ростова-на-Дону и Муромцевский районный суд Омской области обязали двоих ответчиков вернуть 73-летней уфимке около 700 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. С исками обратилась прокуратура Кировского района Уфы.

Как было установлено в судах, в июне–июле 2023 года пенсионерке позвонил незнакомец, представившийся сотрудником Центрального банка России, и убедил ее перевести 1,4 млн руб. на «безопасный» счет, чтобы уберечь от мошенников.

Потерпевшая перевела деньги на банковские счета пятерых дропперов в Омской, Тюменской, Ростовской областях и Татарстане, передавших свои данные злоумышленникам.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Также в двух регионах на рассмотрении судов находятся исковые заявления о взыскании с других участников мошеннической схемы более 400 тыс. руб., еще один собственник счета добровольно вернул потерпевшей более 500 тыс. руб.

