В Волгограде восстановили работу лифта благодаря прокуратуре

В многоквартирном доме № 8 на ул. Тулака в Волгограде управляющая компания восстановила работу лифтового оборудования после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению 58-летней местной жительницы прокуратура Советского района Волгограда выяснила, что заявительница проживает на девятом этаже указанного дома, там не работает лифт. У женщины имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, она не может выйти на улицу из-за нерабочего лифтового оборудования. Неисправность возникла в результате поломки блока управления тормозной системой.

Благодаря мерам надзорного ведомства управляющая компания отремонтировала лифт. Кроме того, по инициативе прокуратуры она проведет перерасчет платы жильцам в связи с простоем лифтового оборудования.

Павел Фролов