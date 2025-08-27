«Россети Тюмень» направили 400 млн на строительство линии цифровой связи в Западной Сибири

«Россети Тюмень» построили волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) в ХМАО-Югре. Новый цифровой канал позволил организовать высокоскоростной обмен технологической информацией между пятью удаленными подстанциями и центром управления сетями в Когалыме. На реализацию инвестпроекта компания направила более 400 млн рублей.



Оптический самонесущий кабель протяженностью 117 километров смонтировали на опорах воздушной линии электропередачи 110 кВ «Прогресс – Таврическая». Современная цифровая магистраль объединила высоковольтные подстанции «Роса», «Фотон», «Нон-Ёганская», «Прогресс» и «Таврическая», питающие четыре крупных нефтяных месторождения ЛУКОЙЛа. Для обработки цифровых сигналов на подстанциях смонтировали активное телекоммуникационное и каналообразующее оборудование отечественного производства.

Передача данных по волоконно-оптическому кабелю отличается высокой скоростью, устойчивостью к электромагнитным полям и грозовым явлениям, а также защищена от несанкционированного вмешательства. Оптика позволяет оперативному персоналу мгновенно получать сообщения с устройств телемеханики, релейной защиты и автоматики, а также показания информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии.

«Россети Тюмень» активно развивают цифровую инфраструктуру для дистанционного управления объектами. Кроме того, свободные оптические волокна могут арендовать операторы связи. Со строительством новой ВОЛС общая протяженность оптических линий связи компании превысила 12 тысяч километров.

АО «Россети Тюмень»