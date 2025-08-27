«Одна из первых работ Дэвида Юрмана была "трип-ситтер"»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о необычных путях основателей известных косметических и ювелирных брендов.

Недавно я побывала на презентации очень приятного австралийского бренда уходовой и декоративной косметики, а также ароматических средств для дома Natio. Сейчас это крупный бренд, который представлен в огромном количестве ритейловых точек в самой Австралии, а также в Сингапуре, Гонконге, Китае, Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Кроме того, что это натуральная косметика с приятной концепцией, мне понравилась их история. В 1993-м Макс Росс начал свой бизнес в гараже. Уже в 1996-м бизнес стал довольно успешным. Но, как рассказывает сам основатель, его путь к косметическому бренду был нелинейным. До этого в его истории была и работа в семейном бизнесе, и вегетарианский ресторан, и, что особо подчеркивает Росс, путь духовных исканий, включая даже открытие ашрама в Австралии.

По этому случаю давайте вспомним еще несколько брендов, основатели или новое поколение владельцев которых прошли интересный путь. И первый такой бренд — David Yurman. У Дэвида вообще фантастически интересная история. Как-то он мне рассказывал ее в Базеле на протяжении двух часов, закрывшись от всех своих пиарщиков и маркетологов, которые пытались его вытащить на следующие интервью. Юрман в 1960-е годы оказался в Калифорнии, и одна из первых его работ была «трип-ситтер». Тогда было популярно лечение нетрадиционными психоделическими методами, и любили его многие сильные мира сего и кинозвезды. Как рассказывал мне Юрман, за руку ему во время лечения приходилось держать настолько знаменитых людей, что потом это очень помогло ему в собственном бизнесе. Ему не страшно ни перед королем, ни перед главой мегаимперии.

Не миновал путь духовных исканий и детей Паскуале Бруни, которые теперь занимаются семейным ювелирным бизнесом. Особенно увлекалась духовным Эуджения Бруни, которая прошла и путь йоги, и лечения кристаллами, и многое другое. Но к чести Эуджении все это она не забросила, а перенесла в семейный бизнес, где теперь есть, например, украшения с розовым кварцем, развивающим женскую силу. Для кого-то может звучать несерьезно, но на самом деле, мне кажется, Эвджения очень мудрая женщина и этим ходом в том числе смогла подтянуть к семейному бренду клиентов из тех, кого встретила за года своего пути духовных исканий.

Анна Минакова