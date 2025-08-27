Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как и почему меняются требования к деловой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В перспективе трех лет год на московском рынке коммерческой недвижимости могут появиться 13 новых бизнес-центров, вероятно, это будут объекты класса А, в которых предусмотрят площади для занятий спортом. По данным экспертов компании IBC Real Estate, сейчас в столице инфраструктура для тренировок есть примерно у 20% бизнес-центров класса А. Чаще всего это объекты в деловых зонах с высоким уровнем активности. Например, в «Москва-Сити» порядка 60% БЦ данного класса оснащены спортивными залами. В небоскребах открыты фитнес-клубы и различные студии.

Зоны для занятий спортом — относительно новый тренд, но стремительно набирающий популярность на московском рынке, отмечают специалисты компании Level Group. Был проведен опрос среди почти 1,5 тыс. офисных сотрудников, согласно которому около 43% работников вместо полиса добровольного медицинского полиса предпочли бы получить от работодателя бесплатный абонемент в спортивный зал. При этом почти 70% сторонников фитнеса предпочли бы его, потому что к врачам они обращаются довольно редко, в то время как тренироваться готовы регулярно. И почти каждый десятый заявил, что лучше заниматься активной профилактикой, чем иметь страховую подушку «на всякий случай».

Кроме того, наличие спортивной инфраструктуры в здании может стать эффективным способом мотивации и удержания персонала, полагают брокеры. Все дело в нехватке времени: около 40% опрошенных признались, что не успевают посещать тренажерный зал до или после работы. А возможность тренироваться прямо в бизнес-центре могла бы решить эту проблему и позволить сотрудникам совмещать спорт с карьерой и семьей.

Светлана Бардина