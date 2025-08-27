Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, в каких странах и каким образом люди соревнуются в скорости.

Фото: Marton Monus / Reuters

Выяснить, кто быстрее, в любых вариантах и формациях, человечество любило всегда. Но среди представителей нашего вида немало оригиналов, которым обычного бега, скачек или автомотогонок недостаточно. Поэтому они изобретают самые невероятные варианты состязаний на скорость, которые вдруг становятся популярными, иногда весьма неожиданно. В Финляндии, например, ежегодно проходит чемпионат по ношению жен. Официальная трасса составляет 253,5 м, любые спецсредства запрещены. Супруга при этом не может весить меньше 49 кг, но, по правилам, может быть чужой спутницей жизни. Это не возбраняется. Тот, кто придет первым с ценным грузом на плечах, получит бочку пива весом не меньше, чем вес жены. Все это, конечно, больше шоу, чем спортивный турнир, но проходит забег регулярно с 1992 года.

Впрочем, где только люди не бегают наперегонки: по пустыне Сахара, Китайской стене и даже по Эвересту. Та же история с плаванием. Здесь отдельный мир. Есть заплывы в грязи, надо ли говорить, что придумали их в Великобритании? Представьте, на торфяном болоте прорубают канаву длиной 55 м, и в этой мутной жиже рвутся к финишу участники. Кто быстрее, тот и чемпион. Фото с подобных мероприятий выглядит пугающе.

Из состязаний с применением технических средств долгое время первенство по странным заездам держали гонки на газонокосилках, но сейчас это заезды на кроватях. В свое время их устраивали солдаты армии США, по одной из версий, потому что им нечем было себя занять на военных базах. Ну а самыми странными состязаниями с участием животных можно считать скачки на страусах, правда, проходят они всего в трех странах: США, Австралии и ЮАР.

Владимир Осипов