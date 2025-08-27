В Башкирии ожидается сильный ветер, гроза и опасность пожаров

Завтра в Башкирии прогнозируется желтый класс метеоопасности из-за неблагоприятных явлений: грозы, сильных порывов ветра, тумана и возможных пожаров, сообщает Башгидрометцентр.

С 8:00 до 20:00 28 августа на территории республики действует метеопредупреждение из-за ветра, порывы которого могут достичь до 17 м в секунду, а также гроз. На дорогах ночью и утром местами будет туман, с видимостью 500 м и менее. В отдельных юго-восточных районах до 20:00 29 августа сохранится высокая опасность пожаров. Температура воздуха ночью составит +7, +11°, днем +17, +22°.

Майя Иванова