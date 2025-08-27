Главе СКР повторно доложат о расследовании избиения уфимки

Председатель Следственного комитета России затребовал у главы управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского повторный доклад по расследованию уголовного дела о противоправных действиях 16-летней школьницы в Уфе, сообщает Информационный центр СКР.

В эфире федерального телеканала «Вести. Дежурная часть» сообщалось, что в августе в Уфе во время словесной перепалки подросток избила 18-летнюю местную жительницу. Происходящее снимали на камеру мобильного телефона. Школьница регулярно провоцирует конфликты и применяет физическую силу, отмечалось в сообщении.

Управление СКР по Башкирии расследует уголовное дело по факту хулиганства (ст. 213 УК РФ), по которому Александр Бастрыкин ранее уже поручал представить доклад.

Майя Иванова