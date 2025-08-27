«Вопросы к руководству остаются»

Россиянина вызвали в сборную Бразилии по футболу. Речь идет о защитнике «Зенита» Дугласе Сантосе, который получил паспорт нашей страны в октябре 2024 года и сейчас не считается легионером в рамках РПЛ. В истории с выдачей российских паспортов футболистам других стран разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Нужным футболистам российские паспорта выдают давно. Еще в 2000-м «Спартак» сделал россиянином камерунца Кристиана Тчуйсе. А бразилец Марио Фернандес вообще играл за сборную нашей страны и даже забивал ключевые голы на чемпионате мира. Так что когда «Зенит» поставил выдачу паспортов на поток, об этом поговорили и забыли. А сейчас, когда сначала Клаудиньо позволил себе неприятные высказывания в адрес России, а затем еще и Дугласа Сантоса в сборную Бразилии вызвали, тема снова стала актуальной.

Кто-то высказался по этому поводу очень жестко, как, например бизнесмен Константин Малафеев, который сравнил футболистов с ваххабитами, кто-то просто предложил быть внимательнее, как Вячеслав Фетисов. Но во всей этой истории самое главное соблюдать правила, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Один из моментов, по которому ты можешь получить гражданство России, это сдача экзаменов на знание истории и языка. Ну откуда у Сантоса знание языка и так далее? Да, это игрок очень хороший, он капитан команды. Думаю, что с течением времени будет наведен определенный порядок. Понятно, что спортсмены всегда являются определенной элитой, но нам надо, чтобы было четкое выполнения всех критериев».

В сборной Бразилии, которую сейчас возглавляет Карло Анчелотти, объяснили, что рассматривают Сантоса исключительно как бразильца и обращать внимания на другие паспорта игрока не будут. За российскую команду Дуглас пока не заигран, а значит, имеет право выступать за Бразилию. И выбор защитника очевиден, уверен Юрий Белоус:

«Возможность себя показать в отборочных матчах чемпионата мира может повысить его стоимость в разы. Потому что если тот же Анчелотти и его селекционеры, может быть, и смотрят бразильцев в чемпионате России, то английские клубы вряд ли подписаны на матчи РПЛ».

Но если игрока «Зенита» можно понять, то вопросы к руководству остаются, причем не только к руководству клуба, но и российского футбола. Ведь как только Сантос сыграет за Бразилию, он станет легионером в РПЛ. А в регламенте, почему-то не предусмотрено наказание за превышение легионеров в заявке клуба. Только на поле. Поэтому максимум, что грозит «Зениту» в этой схеме — штраф за так называемые иные нарушения. Это 150 тыс. руб.

Получается, даже в таких историях любой клуб, который выдает российские паспорта иностранцам, фактически ничем ни рискует. И это может стать рабочим вариантом в дальнейшем, когда лимит на легионеров ужесточат. 30-40 российских паспортов РПЛ в рамках страны немного, и главное, законно, уверен спортивный юрист Артем Пацев: «Если был бы какой-то массовый переход в гражданство, тогда да, стоило бы подумать, что это новая лазейка для приобретения российского гражданства.

Сейчас это не настолько массовое явление, чтобы можно было как-то закручивать гайки в части выдачи паспортов».

Информация о получении российского паспорта тем или иным игроком в спортивных СМИ периодически появляется. Например, сейчас идут разговоры о гражданстве бразильского защитника ЦСКА Мойзеса. И, похоже, чем ближе к ужесточению лимита на легионеров, тем больше новоиспеченных россиян будет выходить на футбольные поля страны.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов