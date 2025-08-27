Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие направления выделяют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Whitney Museum of American Art Фото: Whitney Museum of American Art

Коллеги-эксперты, сотрудничающие с сайтом Artprice, иногда публикуют, помимо отчетов о рыночных реалиях, об аукционах и ярмарках, также и теоретические опусы. Вот, к примеру, текст о художественных течениях, движениях, определяющих магистральные направления в искусстве XXI века.

Ушли в прошлое все «-измы», которые определяли художественные течения в XX столетии: кубизм, сюрреализм, фовизм, абстрактный экспрессионизм, минимализм. Даже концептуальные манифесты уже становятся все более редкими. Но художественные движения или, точнее, тенденции все равно развиваются. Коллеги выделяют девять движений, которые определяют искусство XXI века.

Первое — это Research-based Art, «Искусство, основанное на исследованиях». Интеллект-карты, учебные комнаты, фильмы-эссе и заполненные эфемерами витрины являются одними из наиболее распространенных форм, которые принимает такое искусство. Этот жанр также несколько насмешливо известен как «искусство для биеннале». Художники в XXI веке вообще все чаще обращаются к нехудожественной литературе. По мере того, как к авторитетам стали относиться с подозрением, вера в факты начала полностью разрушаться. С появлением интернета, предоставляющего более широкий доступ к информации, чем когда-либо, каждый стал исследователем, конструирующим свою собственную истину. У нас, в России, кстати, также есть институции, поддерживающие такое «биеннальное искусство».

Второе течение — это «Социальная практика» или Social Practice. Социальная практика превратила большую часть вспомогательных вещей, окружающих искусство: дискуссионные программы, взаимодействие с сообществом, активизм, педагогику, — в художественную среду. Жанр не отдает приоритет объектам искусства и вместо этого фокусируется на воздействии и социальных изменениях. Некоторые критикуют движение за использование искусства для решения проблем вне этой сферы, в то время как другие хвалят его за то, что оно привлекает мир искусства к перераспределению богатства и ресурсов на службу социальным амбициям и политическим целям. Я продолжу рассказ об-арт-течениях XXI века.

Дмитрий Буткевич