В Альфа-групп произошли кадровые перестановки

В Альфа-банке сообщили о ряде кадровых перестановок. Так, Алексей Гиязов, в течение нескольких лет возглавлявший маркетинг, дизайн и коммуникации, а также онлайн-продажи и центр исследования клиентского опыта Alfa Research Center, назначен директором розничного бизнеса Альфа-банка.

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС Алексей Гиязов

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Занимавший ранее эту позицию Иван Пятков переходит на должность заместителя генерального директора «Билайна». Кроме того, Иван Пятков останется в периметре «Альфа-групп» в качестве независимого члена наблюдательных и консультационных советов нескольких компаний группы.

Алексей Фетисов, возглавлявший команду одной из ведущих технологических компаний России — Т1, займет позицию IT-директора Альфа-банка. Занимавший эту должность Виталий Задорожный займется собственными проектами.

Директором по маркетингу становится Тимур Зулкарнаев, ранее возглавлявший в Альфа-банке департамент бизнес-маркетинга.

«Альфа-банк, как один из технологических бизнес-лидеров страны, развивается опережающими темпами и проходит масштабную финтех-трансформацию. Ее цель — предложить клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач. В ходе этой трансформации мы проводим соответствующие структурные изменения»,— поделился главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Ксения Дементьева