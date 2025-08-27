Челябинец перевел мошенникам 9 млн рублей из-за угрозы уголовным делом

В Челябинске 68-летний местный житель доверился мошенникам и перевел им 9 млн руб., испугавшись уголовного преследования. Ради выплаты денежных средств он продал квартиру, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Пенсионер рассказал полиции, что незнакомцы по телефону заявили ему о необходимости продлить договор услуг связи. Они убедили его в возможной утечке персональных данных и уголовном преследовании. Злоумышленники попросили челябинца назвать им код из СМС якобы для того, чтобы его телефонный номер не отключили. Далее местному жителю позвонили псевдосотрудники МФЦ и Центробанка. По их словам, кто-то скомпрометировал данные челябинца, чтобы использовать их для незаконных переводов, а также оформил на него кредит.

Под предлогом защиты средств злоумышленники заставили пенсионера перевести им сначала 2,9 млн руб., а после — продать квартиру и заплатить еще 6,1 млн руб.

Полиция по этому факту возбудила уголовное дело о мошенничестве.