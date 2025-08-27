В Перми мужчина задержан после покушения на убийство из-за уборки

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщает управление, 17 августа 2025 года между двумя мужчинами на территории Кировского района произошла ссора. Ее причиной послужило замечание прохожего фигуранту о неправильной уборке земли на приусадебной территории. «После этого сел за руль иномарки, принадлежащей его знакомому, и совершил наезд на потерпевшего. Выйдя из автомобиля, нанес ему клюшкой для гольфа множественные удары по голове и телу, причинив травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью»,— сообщает СУ СКР.

Завершить преступный умысел злоумышленник не смог, поскольку его остановили соседи. Фигурант с места происшествия скрылся, но был задержан сотрудниками МВД и СК. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.