«Калашников» запускает производство беспилотников от «народного ВПК»

АО «Концерн "Калашников"» объявил о планах наладить производство беспилотников, «крайне востребованных в зоне проведения специальной военной операции». Согласно сообщению пресс-службы, производственные мощности концерна будут предоставлены частному разработчику FPV-дронов ООО «Архангел».

Компания «будет отбирать лучшие технологические решения народного ВПК», затем — «проводить их апробацию и боевые испытания в зоне СВО». После этого «Калашников» запустит их в производство.

Также планируется совместная работа по подготовке операторов беспилотников.

В июне секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Петербургском международном экономическом форуме заявлял, что рынок «народного ВПК» — локальных изобретателей и производителей продукции двойного назначения — оценивается в 350 млрд рублей.