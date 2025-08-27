В Пензенской области суд не стал смягчать приговор двум похитителям человека

В Пензенской области суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобы 60-летнего жителя Каменки и 37-летнего жителя Наровчатского района по уголовному делу о похищении человека (п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мокшанский районный суд Пензенской области 24 апреля этого года назначил наказание одному из фигурантов в виде семи лет лишения свободы, другому — восьми лет со штрафом в 131 тыс. руб. В своем решении суд учел показания потерпевшего о насильственном характере его перемещения и показания свидетелей. Фигуранты не согласились с решением и подали апелляционные жалобы, ссылаясь на отсутствие умысла, а также на добровольное поведение потерпевшего. Суд апелляционной инстанции не стал смягчать им наказание. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, вечером в декабре 2023 года осужденные затолкали мужчину в автомобиль на территории Мокшанского района и перевезли его в другое место. Они пошли на это, чтобы выяснить финансовые претензии, которые имелись к потерпевшему у одного из них. Полицейские остановили автомобиль похитителей и пресекли преступные действия.

Павел Фролов