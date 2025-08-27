В Тольятти передано в суд дело о нападении на председателя гаражного кооператива

Прокуратура Автозаводского района Тольятти передала в суд дело о нападении на председателя гаражного кооператива. Обвиняемый, ранее не судимый житель города, обвиняется по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в марте 2025 года в гаражно-строительном кооперативе «Союз» на улице Офицерской, 34. Следствие установило, что между обвиняемым и председателем кооператива возник конфликт из-за личных неприязненных отношений. Во время ссоры обвиняемый начал бить председателя по лицу и плечам.

Потерпевший получил разрыв дистального сухожилия двуглавой мышцы левого плеча, а также ушибы мягких тканей левого глаза и лица. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Автозаводский районный суд Тольятти.

Георгий Портнов