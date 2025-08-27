ФСБ: планировавший атаку на аэродром снял жилье с видом на Энгельс

ФСБ показала видео допроса россиянина, задержанного за подготовку атаки на военный аэродром в Энгельсе. Он рассказал, что снял в Саратове квартиру с видом на город-спутник.

Мужчина с 2019 по 2022 год жил во Львовской области. По версии российского следствия, там его завербовала Служба безопасности Украины. После мужчина уехал в Волгоград, а оттуда — в Саратовскую область. «(Выехал в Саратов.— "Ъ") с целью снять квартиру в высоком доме и с видом на город Энгельс»,— сообщил он.

О задержании мужчины стало известно сегодня. Он арендовал жилье рядом с аэродромом в Энгельсе, где, по данным ФСБ, планировал установить оборудование для БПЛА. В отношении него возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством или организацией), подозреваемый арестован.