В Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске запустят пилотный проект «Чистое небо»

В четырех городах Самарской области планируется запустить пилотный проект «Чистое небо». Согласно ему, в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске сделают комплексное архитектурное освещение, чтобы убрать визуальный шум от многочисленных проводов. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«А еще это даст возможность при перекладке сетей поработать с качеством дорожного покрытия. Задача непростая, капиталоемкая. Но обязательно будем делать», — отмечает глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, до конца октября должно быть понимание стратегии по каждому из городов с учетом той базы, которая есть. Перед министерством энергетики и ЖКХ стоят конкретные задачи и сроки. Специалисты разрабатывают новую многокомпонентную концепцию уличного освещения.

«Качественное освещение дорог снижает аварийность. А это жизни и здоровье наших жителей. Свет во дворах, на улицах, в переулках — тоже вопрос безопасности. Применение современных технологических решений — это энергоэффективность, снижение расходов на освещение. Значит, экономия бюджетных средств на содержание. Правильное освещение открывает красивый вид на наши прекрасные достопримечательности, исторические дома, знаковые места. Конечно, это все работает вместе с должным благоустройством, содержанием и обновлением территорий (покосившийся дом, как ни освещай, лучше не станет. Не так ли?)», — уточняет Вячеслав Федорищев.

Руфия Кутляева