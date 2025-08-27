Чем известен задержанный мэр Владимира Дмитрий Наумов

27 августа был задержан мэр Владимира Дмитрий Наумов. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Наумов Дмитрий Викторович родился 30 октября 1979 года в поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области. Окончил Вязниковской механико-технологический техникум по специальности «менеджмент». В 2004 году окончил Владимирский государственный университет по специальности «экономист-менеджер», в 2008 году — РАНХиГС по специализации «экономика и управление на предприятиях городского хозяйства».

После школы трудился по рабочим специальностям. В 1999 году начал работать инженером по охране окружающей среды в Мстерском МП ЖКХ. В 2001–2005 годах был специалистом, главным специалистом администрации Мстерского сельского округа. В 2006 году занял пост заместителя главы поселка Мстера. В 2011 году возглавил отдел ЖКХ и охраны окружающей среды МКУ «Управление районного хозяйства» Вязниковского района.

С 2012 по 2019 год был заведующим отделом управления имущества, землеустройства, строительства и архитектуры, а затем главой администрации поселка Мстера. В 2019 году стал временно исполняющим обязанности главы администрации Гороховецкого района Владимирской области, позже был назначен на этот пост. 21 ноября 2022 года советом народных депутатов избран мэром Владимира.

Женат, есть дочь.