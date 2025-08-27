Гордума согласовала назначение нового главы Железнодорожного района Ульяновска

В среду на заседании гордумы Ульяновска депутаты единогласно согласовали назначение на должность главы администрации Железнодорожного района Алмаза Иматдинова.

Господин Иматдинов стал исполнять обязанности главы района после того как прежний глава администрации района Алексей Онищенко получил новый пост — заместителя главы города.

Алмаз Иматдинов родился в 1973 году, имеет два высших образования (Ульяновское высшее военно-техническое училище и РАНХиГС), с 2012 по 2014 год работал старшим преподавателем Ульяновского высшего авиационного училища гражданской авиации, затем год возглавлял отделение в облвоенкомате, в 2015 году стал заместителем главы администрации Засвияжского района Ульяновска. В администрации Железнодорожного района работает с апреля 2021 года в должности первого заместителя главы администрации.

Андрей Васильев, Ульяновск