Алиев пригрозил Еревану последствиями в случае неисполнения мирного соглашения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что парафированное в Вашингтоне мирное соглашение фактически означает окончание войны с Арменией. При этом, по его словам, если в будущем Армения поставит под сомнения достигнутые договоренности или нарушит территориальную целостность Азербайджана, ее будут ждать «серьезные последствия».

«Баланс сил в регионе абсолютно в нашу пользу во всех отношениях. Думаю, это очевидно для всех, и, если Армения вновь поставит под сомнение нашу территориальную целостность, мы ответим адекватно»,— сказал Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии». «Поэтому, если Армения перестанет признавать нашу территориальную целостность, мы поступим так же с их территориальной целостностью. И кто выиграет, а кто проиграет в этом случае? Думаю, это риторический вопрос»,— отметил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев подчеркнул, что мирное соглашение заключалось не между ним и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а между двумя государствами. Он выразил надежду, что любое будущее армянское правительство «проявит достаточно мудрости», чтобы не подорвать эти договоренности.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном было парафировано в Вашингтоне 8 августа при участии президента США Дональда Трампа. Документ пока не подписан: перед этим азербайджанская сторона требует изменения армянской конституции, в которой содержится пункт о Нагорном Карабахе, с осени 2023 года перешедшего под контроль Азербайджана.

Лусине Баласян