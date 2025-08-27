В Оренбуржье до декабря продлили подачу заявлений на выплаты за жилье, пострадавшее от паводка

В Оренбургской области до 1 декабря продлили срок подачи заявлений на выплаты, связанные с ущербом жилья от прошлогоднего паводка. Заявку можно оставить на сайте регионального минстроя, об этом сообщает администрация Оренбурга.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также продлили срок отчетности для граждан о проведении капремонта домов. Подтвердить выполненные работы надо до 1 декабря 2026 года.

Выплаты на капремонт жилых помещений и по свидетельствам за утраченное жилье получили более 26,3 тыс. жителей Оренбуржья на сумму 22,6 млрд руб. Почти 2,6 тыс. жителей получили выплаты из регионального бюджета, так как по федеральному закону выплаты им не полагаются.

Руфия Кутляева