УФНС Прикамья добивается банкротства жены осужденного экс-депутата

Управление ФНС по Пермскому краю направило в суд заявление о признании несостоятельной Юлии Телепневой, сообщает «РБК Пермь». Она приходится супругой бывшему депутату законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу. Последний сейчас отбывает четырехлетний срок за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. Преступление господин Телепнев совершил в марте 2022 года в ходе конфликта с посетителями бара «Наташа».

Александр Телепнев.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Телепнев.

Согласно данным ФНС, у госпожи Телепневой имеется задолженность 1,6 млн руб. Она получила в дар недвижимость стоимостью 17,5 млн руб., но не указала этот факт в декларации о доходах. Еще в 2022 году суд взыскал с нее с учетом пени по НДФЛ и налогу на имущество 2,3 млн руб. Обоснованность требований о банкротстве Арбитражный суд Пермского края рассмотрит 2 октября.