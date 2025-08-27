В Курумоче задержаны четыре авиарейса

Вылет четырех самолетов задерживается в самарском аэропорту Курумоч в среду, 27 августа. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

В частности, задерживаются два авиарейса компании «Россия» (в Санкт-Петербург и Москву). Их вылет был запланирован в 5:55 и 15:20 соответственно, отправление перенесено на 15:00 и 16:00.

Также задерживается отправление самолета авиакомпании «Россия» в Сочи (вылет планировался в 16:45, перенесен на 17:45). Кроме того, с 23:30 среды на 3:20 в четверг перенесен вылет из Самары самолета авиакомпании Utair в Сургут. В настоящее время ограничения на прием и отправление самолетов в Курумоче не вводились.

Георгий Портнов