На Ставрополье правила применения пестицидов нарушили более 20 агрофирм

Россельхознадзор обнаружил более 20 сельхозпредприятий Ставропольского края, которые незаконно использовали авиацию для распыления пестицидов на культурах, где допускается только наземная обработка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, специалисты выявили серьезные нарушения природоохранного законодательства. Хозяйства систематически применяли воздушную обработку химическими средствами там, где правилами предусмотрено исключительно использование наземной техники.

«Подобные нарушения создают угрозу экологической безопасности региона и могут привести к уничтожению урожая на прилегающих территориях соседних землепользователей»,— пояснили в пресс-службе.

Валентина Любашенко